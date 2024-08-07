Hentbol Federasyonu’nun 2024 yılı faaliyet programı gereğince Amasya’da devam eden 8-10 Yaş Mini Minikler Türkiye Şampiyonası’nda Çorum’u temsil eden ve yarı final şansını kaybeden Kız Hentbol Takımı grubundaki son maçta Artvin il Karması ile berabere kaldı.

2 grupta 10 takımın mücadele ettiği şampiyonada, Giresun Görele İlçe Karması, Artvin İl Karması, Amasya Tatküpü ve Gaziantep İl Karması ile birlikte A grubunda yer alan Çorum Karması, ilk maçında Amasya Tatküpü’ne 21-16 yenilirken, ikinci maçında Giresun Görele İlçe Karmasını 11-5 yenmişti. Üçüncü maçında Gaziantep İl Karmasına 12-6 kaybeden Çorum Karması yarı final şansını yitirirken, son maçında dün Artvin İl Karması ile karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen maç 11-11 biterken, Çorum temsilcisi maçlarını tamamlayıp Çorum’a döndü. Gruptan Artvin ve Amasya karmaları yarı finale yükseldi.

Şampiyona bugün sona erecek.