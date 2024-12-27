Başkan İsbir muhtarlardan köylerdeki ihtiyaç ve talepler hakkında bilgi alarak değerlendirmelerde bulundu.

İlçedeki köylerin muhtarları ile biraraya gelerek köylülerin yaşadığı sıkıntıları, ihtiyaç ve taleplerini birinci ağızdan dinleme fırsatı bulduğunu anlatan Taner İsbir, “Bu sorunlara çözüm bulmak için fikir birliğine vardık. Belediye Başkanlığımızca destek olabileceğimiz hizmetler ve tedarik edebileceğimiz malzemeler ile ilgili bir çalışma yaptık. Belediye Başkanlığımız imkanları kısıtlı ancak elimizden geldiğince ve imkanlarımız ölçüsünde ilçemize bağlı köylerimize de destek olmaya gayret gösteriyoruz.

Biz ilçemiz ve köylerimiz ile bir olursak İlçemizi o kadar yaşanabilir bir duruma getiririz. Önümüzdeki süreç içerisinde de köylerimizin ihtiyaç ve taleplerini karşılamak için çalışmalarımız devam edecek. Katılımlarından dolayı tüm köy muhtarlarıma teşekkür ediyor, onlar aracılığıyla bütün Ortaköy’lü hemşehrilerime selamlarımı iletiyorum” diye konuştu.

Editör: HABER MERKEZİ