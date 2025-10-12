Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) İl Müdürlüğü, "Girişimcilik Destek Programları" hakkında bilgi vermek amacıyla Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) ev sahipliğinde bir toplantı düzenledi.

Derviş Günday Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen ve ÇESOB Başkanı Recep Gür'ün de katıldığı toplantıda, KOSGEB İl Müdürü Halit Sıddık Tonkuş da hazır bulundu.KOBİ Uzmanı Nuran Hatipoğlu Dal yaptığı sunumda yeni açılan Girişimcilik Destek Programları kapsamında kimlerin desteklerden faydalanabileceği, başvuru süreçleri ve hibe detayları hakkında katılımcılara kapsamlı bilgi verdi.ÇESOB Başkanı Gür, bilgilendirici sunumundan dolayı KOBİ Uzmanı Dal'a teşekkür etti.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ