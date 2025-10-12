Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Emzirme Haftası kapsamında emzirmenin önemine dikkat çekmek amacıyla bilgilendirme standı açıldı.

Hastanenin Kadın Doğum Poliklinikleri girişinde açılan standı ziyaret eden anne ve anne adaylarına, emzirmenin bebek ve anne sağlığı üzerindeki olumlu etkileri konusunda bilgiler verildi, bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Etkinlik kapsamında Başhekim Doç. Dr. Muhammed Gömeç standı ziyaret ederek yapılan faaliyetler hakkında emzirme danışmanlığı hemşirelerinden bilgi aldı. Başhekim Gömeç yaptığı açıklamada emzirmenin bebek ve anne sağlığı açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, “Anne sütü, sadece bebekler için en doğal ve en sağlıklı besin değil, aynı zamanda annelerin sağlığı açısından da birçok fayda sağlar. Emzirme, doğum sonrası iyileşmeyi kolaylaştırır, annede hormon dengesini destekler ve özellikle meme kanseri başta olmak üzere bazı kanser türlerine karşı koruyucudur. Bu nedenle emzirmeyi teşvik etmek sadece sağlık çalışanlarının değil, tüm toplumun ortak sorumluluğudur” dedi.

Hastanenin, Anne Dostu ve Bebek Dostu Hastane unvanına sahip olduğunu da aktaran Gömeç, “” diye konuştu.

Muhabir: Haber Merkezi