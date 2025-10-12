Çorum Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü, kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlara yönelik yeni dönem hibe desteği başvurularının başladığını duyurdu. Destek miktarı, kurulacak işin sektörüne göre 580 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

Çorum İŞKUR Müdürü Levent Tuzcu tarafından yapılan açıklamaya göre, başvurular için son tarih 24 Ekim 2025 olarak belirlendi. Kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşların başvurularını e-Devlet üzerinden, eski hükümlü vatandaşların ise Denetimli Serbestlik Müdürlükleri aracılığıyla yapmaları gerekiyor.Hibe programı kapsamında, kendi işini kuracak engellilere tarım ve hayvancılık sektöründe 440 bin TL'ye, diğer sektörlerde ise 580 bin TL'ye kadar destek verilecek. Eski hükümlülere ise kurulacak işin demirbaş giderleri için 435 bin TL'ye kadar hibe sağlanacak. Engellilere yönelik projeler sunacak sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve belediyeler de desteklerden faydalanabilecek.Destekten faydalanmak isteyenlerin, İŞKUR'a kayıtlı ve 18 yaşını tamamlamış olmaları, emekli olmamaları ve girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmaları gibi temel şartları taşımaları gerekiyor. Başvuru rehberi ve detaylı şartlar, İŞKUR'un resmi internet sitesinde yer alıyor.

İŞKUR Müdürü Tuzcu, başvuru yapmak isteyen tüm vatandaşlara ve kurumlara proje hazırlama süreçlerinde İŞKUR olarak her türlü desteği vereceklerini belirterek, bu önemli fırsatı değerlendirmeye davet etti.

Muhabir: SELDA FINDIK