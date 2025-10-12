Taklitlerin usta ismi Sefa Doğanay, Çorum'da kahkaha rüzgarı estirmeye hazırlanıyor. Ünlü komedyen, 13 Ekim 2025 Pazartesi akşamı Devlet Tiyatrosu sahnesinde izleyicilere unutulmaz bir gece vaat ediyor.

Milyonların severek takip ettiği ünlü komedyen Sefa Doğanay, merakla beklenen yeni stand-up gösterisiyle Çorumlu sanatseverlerle buluşacak.

Sefa Doğanay, sahnedeki bitmek bilmeyen enerjisi, seyirciyle kurduğu sıcak iletişim ve doğaçlama yeteneğiyle tanınıyor. Gösterinin en çok beklenen bölümlerinden birini ise Sefa Doğanay’ın siyasi figürlerden ünlü sanatçılara, televizyon karakterlerinden sokaktaki sıradan insanlara kadar uzanan geniş taklit yelpazesi oluşturuyor.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ