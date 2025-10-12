Dünyanın en saygın yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından biri olan Times Higher Education (THE), 2026 yılının dünya üniversiteler sıralama sonuçlarını açıkladı.

Bu yıl değerlendirilen THE 2026 Dünya Üniversite Sıralaması’na göre Hitit Üniversitesi, genel kategoride tüm üniversiteler içerisinde 1501+ bandında sıralamada yer alırken “Eğitim” kategorisinde 465 basamak birden yükseldi.

Eğitim, araştırma ortamı, araştırma kalitesi, endüstri ve uluslararası görünüm bakımından 5 ayrı ölçüte göre üniversiteleri değerlendiren Times Higher Education, bu yıl 2 bin 191 üniversitenin sıralamasını sundu. Yapılan değerlendirmede Türkiye’den ise 109 üniversite sıralamalarda yer alabildi.

HİTÜ Türkiye’den sıralamaya girebilen üniversiteler arasında 41’inci, 2000 yılından sonra kurulan 35 devlet üniversitesi içinde ise 8’inci sırayı paylaştı.

465 SIRA YÜKSELDİ

Hitit Üniversitesi, Times Higher Education (THE) 2026 Dünya Üniversite Sıralaması’nda yer verilen eğitim kategorisinde 465 basamak yükseldi. THE 2025 listesinde 1821’inci sırada yer alan Hitit Üniversitesi, 2026 Dünya Üniversite Sıralaması’nda 1356’ıncı sıraya yükseldi.

Öğretim kategorisinde 2024-2026 yılları arasında yüzdelik dilim değerini yaklaşık 30 puanlık bir artışla 8,7’den 38,1’e yükselten Hitit Üniversitesi, 2024 yılında dünya üniversiteleri arasında yüzde 9’luk dilimde yer alırken, 2026 yılında yüzde 38’lik dilime ulaştı.

