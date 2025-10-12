Türkiye'de 9 aylık bal ihracatından elde edilen gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artarak 23 milyon 416 bin 550 dolara ulaştı.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin önemli üretim ve ihraç ürünleri arasında yer alan bal, 2025'in ocak-eylül döneminde 46 ülkede alıcı buldu.

Kayıtlara 2024'ün 9 ayında 22 milyon 704 bin 575 dolar olarak geçen bal ihracatından elde edilen gelir, bu yılın aynı döneminde yüzde 3 artarak 23 milyon 416 bin 550 dolara yükseldi.

Geçen yılın aynı döneminde 5 bin 866 ton olan bal ihracatı, bu dönem yüzde 11 artarak 6 bin 527 tona ulaştı.

ABD, Almanya ve Birleşik Krallık en fazla bal satılan üç ülke oldu.

Türkiye'den yılın ocak-eylül döneminde ABD'ye 8 milyon 504 bin 439 dolarlık, Almanya'ya 3 milyon 763 bin 873 dolarlık ve Birleşik Krallık'a 2 milyon 496 bin 563 dolarlık bal satıldı.

"TÜRK BALINI DÜNYA ÇAPINDA DAHA ÜST SIRALARA TAŞIMAYI AMAÇLIYORUZ"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, bal ihracatında yaşanan artışın sektör adına sevindirici olduğunu söyledi.

Söz konusu tablonun Türk balının uluslararası pazardaki güvenilirliğini ve tercih edilirliğini gösterdiğini belirten Kalyoncu, "Mevcut pazarlardaki varlığımızı güçlendirmemiz sektörümüz açısından önemli bir başarıdır ayrıca bu yıl, geçen yıla kıyasla 7 yeni ülkeye daha bal ihracatı gerçekleştirmiş olmamız, pazar çeşitliliğimizi artırma yönündeki stratejilerimizin doğru yolda olduğunu göstermektedir." dedi.

Kalyoncu, ihracattan beklentilerinin yüksek olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Yılın son çeyreğine girmiş bulunuyoruz. Bu dönemde özellikle ihracat pazarlarımızdaki talepleri karşılamaya ve yeni pazarlara erişim sağlamaya yönelik çalışmalarımıza hız verdik. Yıl sonu itibarıyla hem miktar hem de değer bazında geçen yılın üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Sektör paydaşlarımızla işbirliği içinde, özellikle katma değeri yüksek ürünler ve markalı ihracat konusunda fark yaratacak adımlar atmaya devam edeceğiz."

İhracat potansiyelini artırmak adına hedef pazar analizleri yaptıklarını ifade eden Kalyoncu, "AR-GE ve kalite odaklı üretim anlayışını destekleyen çalışmalarımızla Türk balını dünya çapında daha üst sıralara taşımayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

