Çiğdem gezmesi genellikle çocuklar tarafından yapılırken, Körücek Köyü'nde büyükler kadınlı-erkekle kalabalık bir grupla çiğdem gezerek, kültürel mirası yaşatmaya, çocuklara bu geleneği aşılamaya çalıştı.

Köy Muhtarı İlhan Topcu ile Körücek Köyü Dayanışma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Hikmet Yavuz’un organizesiyle gerçekleştirilen "Çiğdem Gezme ve Çiğdem Aşı" etkinliği yoğun ilgi gördü.



Daha önce Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde meyve budama kursuna katılan köylüler okul bahçesine yıllar önce dikilen elma, armut, şeftali, erik, vişne, kayısı gibi çeşitli türlerde meyve fidanlarını budadı. Budama yapılırken çocuk ve gençler de çiğdem topladı, kadınlar ise çiğdem aşı pişirdi. Daha sonra köy konağında bir araya gelen vatandaşlar hep birlikte çiğdem sofrasında muhabbet etti.

Köy halkı, böyle anlamlı bir etkinliği yapan Muhtar Topçu ve Dernek Başkanı Yavuz’a teşekkür etti.