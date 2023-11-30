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Danimarka’da bulunan Satı Leylek Uçar, Ali Leylek, Naile Özer, Fadime Kaba, Ayşe Yılmaz ve Aylin Leylek in anneleri, Abdullah Olcan, Güllü Kaba, Yeter Erdoğan ve Hayriye Öztürk’ün kardeşleri olan Keziban Leylek rahatsızlığından dolayı bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Merhumenin cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde Dede Nurettin Aksoy’un gülbengleri eşliğinde düzenlenen hakka yürüme erkanının ardından Körücek’te defnedildi. Köydeki cenaze töreni ise İmam Saffet Demir’in önderliğinde gerçekleşti.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.