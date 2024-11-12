Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının yıldönümünde yurdun dört bir yanında anılırken, köylerde de anma programları düzenlendi.

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle Çorum’un Mecitözü İlçesine bağlı Körücek Köyü’nde de anma programı düzenlendi.

Atatürk’ün hayata gözlerini kapadığı saat 09.05’de O’nun manevi huzurunda saygı duruşunda bulunan Körücekliler, daha sonra İstiklal Marşı’nı okudu.

Köy Muhtarı İlhan Topcu’nun öncülüğünde Köy Konağı önünde bir araya gelerek Atatürk’ü anan köy halkı, minnet ve şükran duygularını bir kez daha dile getirdi.

Editör: SELDA FINDIK