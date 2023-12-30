Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikanın pres bölümünde çalışan Hakkı C.K.(33), kolunu helezon makinesine kaptırdı.

Durumu farkeden işçiler 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kolu makineden kurtarılan işçi, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kolu parçalanan Hakkı C.K., acil serviste doktorların müdahalesinin ardından Ankara Memorial Hastanesi’ne sevk edildi.