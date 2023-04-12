Çorum’un Ortaköy ilçesinde yer alan hayvan barınağında sokak köpeklerinin açlık, susuzluk ve hastalıkla mücadele ettiğini ileri süren hayvanseverler, seslerini duyurmak için sokak hayvanlarının bulunduğu yerlerin görüntülerini çekti.

İlçede çöplerin döküldüğü alanın yanına sokak hayvanları için yapılan hayvan barınağının pislik içinde olduğunu savunan bir hayvansever, “Hayvanların hepsi uyuz olmuş ve barınak çöp içinde. Durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne ilettik, incelemeler yapıldı. Birkaç hafta önce idari yaptırım para cezası uyguladılar ancak buna rağmen hiçbir önlem alınmadı.” dedi.

Videoları çeken başka bir hayvansever ise, “Bu nedir ya bu nedir 3-5 hayvana bakmak bu kadar mı zordur.” diye isyan etti.

(Nurdan AKBAŞ)