Belediye Meclisi’nin Mayıs ayı oturumunda konuyla ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nden gelen ilgili yazıyı meclis üyelerinin bilgisine sunan Aşgın, şehit derneklerinden gelen hiçbir talebe asla hayır demediklerini belirterek, “Şehitlerimiz sayesinde özgürce yaşıyoruz. Bu anlamda onların projelerine hayır demek asla bize yakışmaz. Projeyi bizzat takip ediyorum. Orada şehitler çeşmesi asla kurumasın anlamına gelecek üzere hep akacak. Güzel bir çeşme yapacağız. Şehitlerimizin isimleri orada yaşayacak. Yoldan geçenler şehitlerimizin isimlerini ve al bayrağımızı görecekler. Şehrimizden piknik yapmak isteyenler de buraya gidebilecek. Burası Türkiye’nin en güzel şehitlerle anılan lokasyonlarından bir tanesi olacak” dedi.



(Taner ŞİMŞEK)