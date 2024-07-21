Alınan bilgiye göre Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif 3. Sokak'ta kopan elektrik kabloları boş arsadaki otların tutuşmasına neden oldu.

Vatandaşların müdahalesi ile yangın ikametlere sıçramadan söndürüldü.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve Yedaş ekipleri sevk edildi.

Kopan kabloların bulunduğu alanın elektriklerinin kesilmesinin ardından itfaiye soğutma çalışması yaptı.

Kabloların her tarafında yama olmasından şikayetçi olan mahalle sakinleri bölgedeki kabloların değiştirilmesini istedi.