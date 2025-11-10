Ticaret Bakanlığı tarafından Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında 2025 yılı için aralarında Çorum’dan da kooperatiflerin bulunduğu 63 kooperatife 34,8 milyon lira tutarında hibe desteği sağlanmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından 2020 yılından bu yana yürütülen Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında, kooperatiflere hibe destekleri sağlanmaya devam ediliyor.

Bu kapsamda bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "2020-2024 yılları arasında 772 kooperatifimizin 826 projesine yönelik olarak alınan hibe desteği kararlarının toplam tutarı 110,5 milyon lira olmuştur. Sağlanan bu desteklerle; kooperatiflerimizin üretim altyapıları güçlenmiş, istihdam olanakları artmış, yerel ekonomilerde katma değer oluşturulmuş ve ülkemizin kalkınma hedeflerine somut katkı sağlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

"45 İLİMİZDEN 63 KOOPERATİFİMİZİN 68 PROJESİ, HİBE DESTEĞİ ALMAYA HAK KAZANMIŞTIR"

Açıklamada, 2025 yılında sağlanan desteklere ilişkin, "Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı’nın 2025 yılı çağrı dönemine ilişkin proje başvurularının değerlendirilmesi sonucunda, 45 ilimizden 63 kooperatifimizin 68 projesi, hibe desteği almaya hak kazanmıştır. Bu kapsamda, 2025 yılı için toplam 34,8 milyon lira tutarında hibe desteği sağlanmasına karar verilmiştir. Destek sağlanacak illerimiz arasında; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bartın, Batman, Bitlis, Bolu, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Giresun, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Siirt, Şanlıurfa, Trabzon, Uşak ve Yozgat yer almaktadır. Bu projelerle, üretimden pazarlamaya, markalaşmadan ihracata kadar geniş bir yelpazede kooperatiflerimizin rekabet gücü ve sürdürülebilirliği daha da güçlenecektir" açıklamasında bulunuldu.

Muhabir: İHA AJANS