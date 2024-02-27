Pilot il olarak seçilen Çorum’da çevre illerin de (Kırıkkale, Yozgat, Tokat, Çankırı) katılımıyla ÇESOB Toplantı Salonunda gerçekleştirilen eğitim, Esnaf Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Yavuz Selim Akçakale ile birlikte Ticaret Bakanlığı yetkilileri tarafından verildi.

Eğitim seminerinde, “1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’nda yapılan değişiklikler çerçevesinde kooperatiflerin yerine getirmesi gereken işlemler ile KOOP-BİS’in güncellenmesi sürecine ilişkin konular” hakkında bilgi verildi.

Eğitim seminerine Çorum’da faaliyet gösteren kooperatif yöneticileri, mali müşavir ve muhasebeciler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü çalışanlarının yanı sıra Kırıkkale, Yozgat, Tokat ve Çankırı illerinden çalışanlar katıldı. (Haber Merkezi)

Editör: HABER MERKEZİ