Konya’nın Beyşehir İlçesi Belediye Başkanı Adil Bayındır, ilçesinin en büyük mahalleleri olan Üzümlü ve Huğlu’da doğalgaz çalışmalarının geldiği son aşamayı kamuoyuyla paylaşarak projeye yatırım desteği sağlayan Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’ya teşekkür etti.

Beyşehir’in önemli yerleşim yerlerinden Üzümlü ve Huğlu Mahallelerinde doğalgaz çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye’nin silah sanayiinde söz sahibi olan Beyşehir’in en büyük iki mahallesi, modern yaşamın vazgeçilmez unsurlarından biri olan doğalgaz konforuyla tanışmaya hazırlanıyor.



Üzümlü Mahallesi’nde depolama alanındaki kazı çalışmaları tamamlanırken, Huğlu Mahallesi’nde de benzer şekilde depolama alanı kazı çalışmalarına başlandı. Depolama alanlarının tamamlanmasının ardından, abonelere doğalgaz ulaştırmak üzere hat kazımına geçilecek. Planlamalara göre, 2025 yılı içerisinde her iki mahallenin büyük bölümüne doğalgaz verilecek.

Planlamalara göre, 2025 yılı içinde her iki mahallenin büyük bölümüne doğalgaz verileceğini açıklayan Belediye Başkanı Adil Bayındır, bu sürece verdikleri destek ve katkılardan dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, AK Parti Konya İl Teşkilatı’na, bölge milletvekillerine, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış’a, AK Parti Beyşehir İlçe Teşkilatı’na ve projeye yatırım desteği sağlayan Çorumlu iş insanı Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’ya teşekkür etti.

Bayındır ayrıca, doğalgaz sürecinde teknik koordinasyonu sağlayan Enerya Konya Bölge Müdürü Selma Delikan ve ekibine de şükranlarını sundu.