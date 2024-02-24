İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin, Belediye Meclis Üyesi kontenjan adayı Bekir Özsaçmacı ve meclis üyesi adayları esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.

İYİ Parti heyeti, Sandıkçılar ve Taşhan Caddesi’nde esnafla buluştu.

Esnafın sorun ve taleplerini dinleyen, vatandaşlarla sohbet eden İYİ Parti heyeti, 31 Mart yerel seçimleri için destek istedi.

Esnafın sorusu üzerine Çorum’un konut sorunu konusundaki projesini açıklayan Ertekin, “5.000 adet 350 m2 büyüklüğünde, altyapısı belediyemizce hazırlanan arsa üretilecek, projesi de belediyemizce hazırlanacak, tek katlı evlerden oluşarak yaptırılacak konutlar, arsası ve evi olmayanlar öncelikli olmak üzere teslim edilecektir. Şehrimizin muhtelif yerlerinde sosyal konutlar yapılarak geliri olmayan emekli ve asgari ücretliler için gelir durumuna göre kiraya verilecek” dedi.

Çorum’un konut sorununa neşter vuracaklarını bildiren Ertekin, “belediyemizce yapılacak olan sosyal konutlar, Çorum merkezde son 1 yıldır ikamet eden, konutu, arsası olmayanlar öncelikli olarak sabit ve uzun vadede ödeme şartı ile vatandaşlarımıza sunulacaktır” ifadesini kullandı.

İYİ Parti heyeti, esnafın ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.



ESNAF KEFALET’E ZİYARET

İYİ Parti heyeti, esnaf ziyaretleri sırasında Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek ve yönetimini de ziyaret ederek bir süre sohbet etti. (Haber Merkezi)