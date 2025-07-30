Merkez Bankası'nın faiz indirimine müteakip olarak kamu bankası olan Ziraat, konut kredisinde indirime gitti. Banka yüzde 2.99 olarak uyguladığı konut kredisi faiz oranını yüzde 2.69'a indirdi.

FAİZ DAHA DA DÜŞEBİLİR

NTV'de yer alan habere göre Merkez Bankası'nın ilerleyen aylarda politika faizinde yapacağı indirimler mevduat faizi, konut-taşıt-ihtiyaç kredisi faizlerinde de indirim olarak yansıyacak.

NE KADAR FARK EDİYOR?

Yüzde 2.69 oranından çekilen 1 milyon liralık 120 ay vadeli konut kredisinde aylık ödeme 28 bin 60 lira oluyor. 120 ayında sonunda 1 milyona karşılık toplam ödeme tutarı 3 milyon 367 bin 200 lira oluyor.

Yüzde 2.99 oranından aynı şartlarda kredi çekilseydi aylık ödemesi 30 bin 797 lira olacak ve toplam geri ödemesi 3 milyon 695 bin 640 liraya yükselecekti.

Faizin yüzde 2.69'a düşmesiyle birlikte kredi çeken kişi 328 bin 440 lira daha az ödeme yapmış olacak.