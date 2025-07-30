Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Konya’nın Ilgın ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre, saat 06.40’da Ilgın ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 15.6 kilometre olarak ölçüldü.

"OLUMSUZLUK BULUNMAMAKTA"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Konya Ilgın'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.