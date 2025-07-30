Yangın, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir vatandaş bahçesindeki kuru otları yakmak istedi. Ancak ateş, rüzgârın etkisiyle kısa sürede kontrolden çıkarak çevredeki kuru otlara sıçradı ve hızla büyüyerek evlerin çevresini sardı. Yangını kendi imkânlarıyla söndüremeyen vatandaşlar, durumu hemen Alaca Belediyesi itfaiyesine bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını evlere ulaşmadan kontrol altına alıp söndürdü.

Muhabir: İHA AJANS