Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,8 artarak 107.723 oldu. 652 konut satışı ile Türkiye’deki toplam konut satışlarının % 0,6’sı Çorum’da gerçekleşirken, en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 37’inci sırada yer aldı. Konut satışlarında İstanbul 17.656 ve % 16,4 ile en yüksek paya sahip oldu.

ÇORUM’DA İPOTEKLİ KONUT SATIŞI % 52 ARTTI

Öte yandan Çorum’da ipotekli konut satışları sayısı 76 olarak gerçekleşti. Türkiye’de ipotekli konut satışları içerisinde Çorum’un payı % 0,5 ile 31’inci sırada yed aldı. Türkiye’de toplam konut satışları içerisinde ipotekli satışların payı % 13,4 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 2.874 konut satışı ve % 19,8 pay ile ilk sırada yer aldı.

Diğer satış türleri sonucunda 576 konutun el değiştirdiği Çorum'da 652 konut satışının, 204'ü ilk satış, 448'i ikinci satış olarak gerçekleşti.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ