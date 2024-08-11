Kaza, öğle saatlerinde Zile - Alaca yolu Çoprasık köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tokat'ın Zile ilçesinden Alaca istikametine seyir halindeki Onur B. yönetimindeki 66 ACS 652 plakalı TIR, virajı alamayınca kontrolden çıkıp, savrularak devrildi. Kazada TIR sürücüsü Onur B. ile yanında yolcu olarak bulunan 2 çocuğu yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Editör: İHA AJANS