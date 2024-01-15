Kaza, Çorum-Uğurludağ karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.İ. (48) idaresindeki otomobil Ambarcı mevkiinde sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına uçtu. Kazada, sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan A.İ. (9) yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine Uğurludağ Belediyesi itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kanaldan çıkarılan yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Uğurludağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.