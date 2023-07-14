Kaza, Samsun-Çorum karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arif S. yönetimindeki 55 ASP 70 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Bölge Trafik Müdürlüğü yanında yol kenarından geçen su kanalına düştü. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Arif S. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Sevgi S., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.