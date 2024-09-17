Kaza, Adnan Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.O. yönetimindeki 19 AFG 278 plakalı motosikleti ile seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan çöp konteynerine çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri geldi. Kazayı küçük sıyrıklarla atlatan S.O., sağlık ekipleri ile hastaneye gitmeyi reddetti. Kazada hasar gören motosiklet ruhsat sahibi anneye teslim edilirken sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Editör: İHA AJANS