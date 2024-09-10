Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hastane alt geçidinden Lise istikametine seyir halinde olan 48 SV 161 plakalı aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, refüjden karşı şeride geçti. Anadolu Lisesi önünde park halinde bulunan 19 AAD 700 plakalı otomobile de çarpan kamyonet, kaldırıma çıkarak okul duvarına çarptıktan sonra durabildi. Kazanın okula giriş saatinde olması, muhtemel bir facianın eşiğinden dönüldüğünü gösterirken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Editör: İHA AJANS