Osmancık Belediyesi, temizlik hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla araç filosuna yeni bir vakumlu çöp süpürme aracı ekledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın hibe desteğiyle belediyeye kazandırılan araç, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, yeni aracın teslimiyle ilgili yaptığı açıklamada, çevre temizliği ve sürdürülebilir şehircilik anlayışının belediye çalışmalarının merkezinde yer aldığını belirtti.

Başkan Gelgör, şu ifadeleri kullandı: “Belediyemizin araç filosuna bir yenisini daha ekledik. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın hibe desteğiyle temizlik hizmetlerinde kullanılacak vakumlu çöp süpürme aracını filomuza kazandırdık. Daha temiz, daha yaşanabilir bir Osmancık için araç parkurumuzu güçlendiriyoruz.”

Gelgör, yapılan desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, MHP Genel Sekreter Yardımcısı Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı ile MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak’a teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi