Osmancık Ömer Derindere Fen Lisesi öğrencileri, 25 Ekim 2025 tarihinde düzenlenen kültür ve sanat temalı Samsun gezisinde unutulmaz bir gün geçirdi. Öğretmenler Bilal Güler, Soner Şimşek ve Ahmet Turgay Soruklu gözetiminde gerçekleşen etkinliğe 50 öğrenci katıldı.

Günün ilk durağı, meşhur Çakallı Taşhan’da yapılan kahvaltı oldu. Keyifli bir başlangıcın ardından öğrenciler, teleferikle Amisos Tepesi’ne çıkarak Samsun’un tarihi ve doğal güzelliklerini panoramik olarak izleme fırsatı buldu. Ardından Piazza AVM’de kısa bir serbest zaman geçiren grup, günün en anlamlı etkinliği için Atatürk Kültür Merkezi’ne geçti.

Gezinin finalinde öğrenciler, Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen “Muhteşem Süleyman” adlı opera eserini büyük bir ilgiyle izledi. Öğrenciler, bu deneyimle birlikte sahne sanatlarının büyüleyici dünyasına yakından tanıklık etti.

Okul yönetimi, gezinin amacının öğrencilere sanat okuryazarlığı kazandırmak ve kültürel farkındalıklarını artırmak olduğunu belirterek etkinliğin eğitim programlarına önemli bir katkı sunduğunu vurguladı.

Osmancık Ömer Derindere Fen Lisesi, öğrencilerini sadece akademik başarıya değil; aynı zamanda sanatla, kültürle ve estetik duyguyla donanmış bireyler olarak yetiştirmeye devam ediyor.

Muhabir: Haber Merkezi