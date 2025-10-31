Osmancık Belediyesi ile Osmancık Dernekler Federasyonu (OSDEF) iş birliğinde bu yıl beşincisi düzenlenecek olan “İstanbul Pilav Günü” etkinliği, 2 Kasım Pazar günü İstanbul Eyüpsultan Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

Etkinlik, Osmancık’ın marka değeri olan “Osmancık Pirinci”nin tanıtımını amaçlıyor. Program, saat 11.00 ile 16.00 arasında yapılacak. Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve OSDEF Başkanı Oğuzhan Er, tüm hemşehrileri ve vatandaşları etkinliğe davet etti.

Başkan Gelgör, yaptığı davette “İlçemizin gururu Osmancık Pirincini İstanbul’da tanıtmak için gerçekleştireceğimiz bu özel günde tüm hemşehrilerimizi aramızda görmekten büyük onur duyarız” ifadelerini kullandı.

Etkinlik boyunca, katılımcılara Osmancık pirinciyle hazırlanan pilav ikram edilecek ve ilçenin yöresel değerleri tanıtılacak. Ayrıca programda çeşitli kültürel etkinliklerin de yer alması bekleniyor.

Muhabir: Haber Merkezi