Osmancık’ta güvenlik hizmetlerinin daha modern ve etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla yapımı süren Yeni İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası inşaatında çalışmalar hızla sürüyor. Çalışmaların son durumunu yerinde görmek üzere bölgeye gelen Çorum Valisi Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman ve ilçe protokolü, inşaat alanında incelemelerde bulundu. Osmancık Emniyet Müdürü Uğur Çalışkan da protokole çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.

İnceleme gezisinde yetkililerden bilgi alan protokol üyeleri, binanın tamamlanmasıyla birlikte Osmancık’ta vatandaşlara daha hızlı, güvenli ve çağdaş bir hizmet sunulacağını ifade ettiler. Yeni emniyet binasının, güvenlik güçlerinin çalışma koşullarını iyileştireceği ve vatandaş memnuniyetini artıracağı vurgulandı.

Vali Ali Çalgan, inceleme sırasında yaptığı değerlendirmede, inşaat çalışmalarında gelinen aşamadan memnuniyet duyduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Vali Çalgan, “Osmancık gibi hızla gelişen bir ilçemize yakışacak, modern bir emniyet binası inşa ediliyor. Emeği geçen tüm kurum ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi