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Cumhuriyetimizin 100. yılına özel düzenlenecek olan konseri iptal eden Başkan Şahiner, konsere ayrılan bütçeyi SMA hastası İbrahim bebeğin kampanyasına bağışladı. Çorum Belediyesi dahil, tüm il ve ilçe belediye başkanlarına çağrıda bulunan Başkan Şahiner, “İbrahim bebeğin zamanı azaldı. Konseri her zaman yaparsınız. Şimdi bir çocuğun hayatı söz konusu. Lütfen İbrahim bebeğin çığlığını duyun.” dedi.



“AİLEYE SÜRPRİZ YAPTI“

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, bugün makamında düzenlediği canlı yayın programıyla Cumhuriyetimizin 100. Yılı münasebetiyle düzenlenecek olan Zeynep Dizdar Konserini iptal ettiklerini duyurdu. Başkan yardımcıları, belediye ve il genel meclis üyeleri ile SMA hastası İbrahim bebeğin anne ve babasının da hazır bulunduğu programda Başkan Şahiner, aileye sürpriz yaptı. Aldıkları kararla, konsere ayrılan 300 bin TL’yi kampanyaya bağışlayacaklarını ifade etti. Başkan Şahiner’in açıklamasıyla aile göz yaşlarına hakim olamadı.

“İBRAHİM BEBEK, HEPİMİZİN BEBEĞİ”

Kampanyanın bitmesine 50 gün gibi kısa bir süre kaldığını belirten Başkan Şahiner, “Önceliğimiz İbrahim bebek ve İbrahim bebek hepimizin bebeği. Biz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir etkinlik planlamıştık. Filistin-İsrail savaşı çıktığında oradaki masum çocukların katledilmesi hepimizi üzdü. Bizde Başkan yardımcılarımız ve meclis üyelerimiz ile birlikte bir karar aldık. Konser için ayırmış olduğumuz 300 bin TL’lik bütçeyi, İbrahim bebeğimizin kampanyasına, Sungurlu Belediyesi olarak, Sungurlu halkını temsilen bağışlıyoruz” dedi.

“BELEDİYE BAŞKANLARINA ÇAĞRILDA BULUNDU”

Kampanyanın bitmesine 50 gün gibi kısa bir süre kaldığını hatırlatan Başkan Şahiner, “Buradan Çorum Belediye Başkanına, Çorum Valisine, tüm ilçe belediyelerine, işadamlarına, oda başkanlarına çağrımdır. 50 günümüz kaldı. Bu 50 günün her günü İbrahim bebek için önemli. Bu bebek hepimizin bebeği. Zaman taşın altına elini koyma zamanı” dedi. ‘Çorumluyuz, birbirimizden sorumluyuz’ diyorsak, şimdi göstermemiz lazım diyen Başkan Şahiner, “Burada abiliği Çorum Belediyesinin yapması gerekiyor. Ama Herkes kendini kenara çekiyor, buda bizim ağrımıza gidiyor.” diye konuştu.

İBRAHİM BEBEK İÇİN ÖNDERLİK YAPIN!

Bakın Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nde bir süre yatırımlar oluyor diyen Başkan Şahiner, “Bura için önderlik yapanların, İbrahim bebek için de önderlik yapması gerekiyor. 30 tane fabrika var, bir tanesi bile bunu kaldıracak durumda” dedi.

Artık devletin bu kampanyalara el koyması gerektiğini söyleyen Başkan Şahiner, “Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlet. Çocuklarımızı ve ailelerimizi bu şekilde çaresiz bırakmamalıyız. Buradan milletvekillerine de seslenmek istiyorum. Mecliste bu kararı çıkarsınlar.” dedi.

“KİMSENİN YAPMADIĞI BABALIĞI YAPTI”

Hassasiyetinden dolayı Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’e teşekkür eden baba Mansur Çalış, “Konsere ayrılan bütçeyi kampanyamıza bağışlaması bizleri gerçekten çok mutlu etti. Anlatamıyorum, tüylerim bile diken diken oldu. Kimsenin yapmadığı abiliği, babalığı yaptı.” dedi.