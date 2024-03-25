Çorum’u son yıllarda yaptıkları çalışmalarla adeta bir kültür ve sanat şehrine haline getirdiklerini vurgulayan Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Çorum’umuza modern bir kongre ve kültür merkezi inşa edeceğiz. Bunun sözünü verdik. Bu çok amaçlı merkezimiz dünya standartlarında teknolojik altyapısı ve özgün mimarisi ile ülkemizin en önemli kongre ve kültür merkezlerinden biri olacak” dedi.

En son teknolojik cihazların ve şehrin ihtiyaç duyduğu etkinliklerin yapılabileceği kongre ve kültür merkezinin yapımına vakit kaybetmeden başlayacaklarının altını çizen Aşgın, “Merkezimiz, fuar, sergi, müzikal, tiyatro, konser ve film galası gibi her türlü bilimsel, sosyal ve kültürel etkinliğe ev sahipliği yapacak. Kongre ve Kültür Merkezimizde kütüphane, konservatuvar, oda tiyatrosu, özel toplantı salonları, seminer salonları, cep sineması, çok amaçlı salon ve restoran da yer alacak. İnşallah kongre ve kültür merkezimiz Çorum’umuza değer katacak. Şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.

Editör: HABER MERKEZİ