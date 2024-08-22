Ankara-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı’nın en önemli duraklarından biri olan Yerköy YHT İstasyonu, 23 Ağustos Cuma günü hizmete açılıyor.

Yozgat ile Kırıkkale arasında yer alan bu modern istasyon, bölge halkına hızlı ve konforlu ulaşım imkanı sunacak.

Yerköy YHT İstasyonu'nun öne çıkan özellikleri ise şöyle:

Yolcu Kapasitesi: 110 bin yolcu

İstasyon Binası: 800 metrekarelik kapalı alan

Yeşil Alan: 14 bin 600 metrekare

Peronlar: 2 peron

Otopark: 100 araç ve 5 otobüs kapasiteli otopark

Bu modern istasyon, hem Yerköy halkı için büyük bir ulaşım kolaylığı sağlayacak hem de bölgenin ekonomisine katkı sunacak. Yerköy, YHT konforuna kavuşarak, Ankara ve Sivas gibi büyük şehirlerle daha hızlı bir ulaşım ağına bağlanmış olacak.