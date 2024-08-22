Ankara-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı’nın en önemli duraklarından biri olan Yerköy YHT İstasyonu, 23 Ağustos Cuma günü hizmete açılıyor.
Yozgat ile Kırıkkale arasında yer alan bu modern istasyon, bölge halkına hızlı ve konforlu ulaşım imkanı sunacak.
Yerköy YHT İstasyonu'nun öne çıkan özellikleri ise şöyle:
Yolcu Kapasitesi: 110 bin yolcu
İstasyon Binası: 800 metrekarelik kapalı alan
Yeşil Alan: 14 bin 600 metrekare
Peronlar: 2 peron
Otopark: 100 araç ve 5 otobüs kapasiteli otopark
Bu modern istasyon, hem Yerköy halkı için büyük bir ulaşım kolaylığı sağlayacak hem de bölgenin ekonomisine katkı sunacak. Yerköy, YHT konforuna kavuşarak, Ankara ve Sivas gibi büyük şehirlerle daha hızlı bir ulaşım ağına bağlanmış olacak.