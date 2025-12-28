Kentin özellikle doğu kesimlerinde Akdağmadeni, Saraykent, Boğazlıyan Çayıralan ve Sarıkaya ilçelerinde trafik, özel idare ve karayolları ekipleri, her türlü olumsuz durumu göz önünde bulundurarak yol güvenliği, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Zaman zaman yolda kalan sürücülere de destek veren ekipler yol ve yolcu güvenliği hususunda aralıksız çalışıyor.

Yetkililer sürücülerin de güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için kış lastiği kullanmalarının önemini yineliyor.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı