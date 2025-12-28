Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda yapılan programda, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci belediye çalışmaları ve vizyon projelerine ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda ilçede hayata geçirilen hizmetler ile önümüzdeki döneme dair planlanan projeler katılımcılarla paylaşıldı.

Toplantıda konuşan AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar, Ak Belediyecilik anlayışının temelinde hizmet ve gönül siyaseti bulunduğunu vurguladı. Alar, “Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Halka hizmet, Hakk’a hizmettir’ düsturuyla şekillenen Ak Belediyecilik anlayışı, sadece şehirlerimizi değil, umutlarımızı da inşa etmektedir. 2025 yılının bu son il danışma toplantısında teşkilatımızın her kademesiyle bir arada, daha diri ve daha güçlü olduğunu bir kez daha gördük. Bu birlik ve beraberlik, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşmamızdaki en büyük teminatımızdır” dedi.

İl Başkanı Alar, toplantıya katkı sunan Çorum Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, Kadın Kolları Başkanı Semra Akyüz Özdağ ve Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan’a teşekkür etti.

Salonu büyük bir coşkuyla dolduran teşkilat mensuplarına da seslenen Alar, “Davamıza omuz veren ilçe başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza ve tüm teşkilat mensuplarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Birliğimiz daim, yolumuz açık olsun” ifadelerini kullandı.

