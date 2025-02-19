Çorum'un komşu illerinden Yozgat'ta da kar yağışı etkili oldu. Gece geç saatlerde başlayan kar, sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 25 cm ulaştı. Yozgat, Çorum ve Yozgat, Sivas, Yozgat ,Kayseri ve Yozgat Ankara karayolunda karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Yozgat belediyesi karla mücadele ekipleri de şehir merkezinde kar temizliği mesaisine başladı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Çorum'da da Yozgat'ta da eğitime ara verildi.

Editör: NURDAN AKBAŞ