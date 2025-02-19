Çorum TSO Ocak ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Erol Karadaş başkanlığında yapıldı. Toplantı, TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Oda yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyelerinin katılımıyla Meclis Salonu’nda yapıldı.



Toplantıda gündemdeki maddelerin görüşülüp kabul edilmesinin ardından, odanın 2024 yılı faaliyetleri ve sektörel gelişmelerle ilgili değerlendirmeler yapıldı. Katılımcılar, şehrin ekonomik kalkınmasına yönelik çeşitli öneri ve fikirlerini dile getirdi.

Toplantının sonunda, odanın önümüzdeki dönemdeki stratejik planları ve projeleri üzerinde duruldu.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası, iş dünyasının güçlendirilmesi ve yerel ekonomik dinamizmin artırılması için çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini vurguladı.

Olağan toplantı, gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından sona erdi.