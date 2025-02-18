Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte başlayan kar yağışının yarın sabah saatlerine kadar devam etmesi beklendiği bildirildi.

Kar yağışı ve hava koşulları sebebiyle olumsuz durumlar oluşabileceği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Öğrenci hareketliliği dikkate alınarak, ilimiz merkez ilçesi ve bağlı köylerinde, resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğertim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde ve Kur'an kurslarında Valiliğimiz kararıyla eğitim ve öğretime 19 Şubat Çarşamba günü 1 gün süre ile arar verilmiştir. Okullara ara verilen günde, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden kadın personel, (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malül, engelli, hamile ve kronolojik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."