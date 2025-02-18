Çorum-Samsun karayolu Sıklık Boğazı ve Kaymakçı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

Trafik yoğunluğunun attığı saatlerde yolda İl Emniyet Müdürlüğü ile Karayolları Şube Müdürlüğünce tedbir alındı.

İş makineleriyle karla mücadele çalışması yürüten ekipler, yolu ulaşıma açık tutmak için çaba sarf ediyor.

Polis ekipleri, güzergah boyunca aldığı önlemlerle ulaşımda aksama yaşanmaması için çaba gösteriyor.

Ayrıca Mecitözü-Çorum arası Alören rampasında ve Elvançelebi Köprüsü'nde bazı araçlar yolda kaldı.

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Editör: TUGAY GÖKTÜRK