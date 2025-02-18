Milletvekili Ahlatcı, Çorum’un güçlü sanayi altyapısı ve girişimci ruhuyla demiryolu sektöründe önemli bir rol üstlenebileceğini vurgulayarak, “Çorum sanayicileri olarak demiryolu sektöründe ihtiyaç duyulan birçok malzemeyi yerli ve milli imkânlarla üretebiliriz. Çorum, büyük pastadan pay almalıdır. Şehrimizden geçecek olan demiryolu hattında çalışacak trenlerin her türlü parçasını burada imal edebiliriz. Sanayicilerimizi demiryolu sektöründe ihtiyaç duyulan birçok malzeme üretiminde dâhil olmaya davet ediyoruz” dedi.

Sanayicilere Çağrı: Çorum, Demiryolu Üretim Merkezi Olabilir

Gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, TÜRASAŞ yetkilileri ile Çorum’un sanayi kapasitesi ve üretim kabiliyetleri üzerine verimli görüşmeler yapıldığını belirten Ahlatcı, sürecin hızla ilerleyeceğini ifade etti. “Sanayicilerimizle bir araya gelerek sektöre yönelik kapsamlı bir toplantı yapacağız. TÜRASAŞ Genel Müdürü Sayın Selim Koçbay’a, imalat süreçlerinde yön gösterici desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu süreç, Çorum sanayisine büyük bir ivme kazandıracak” diye konuştu.

Demiryolu Çorum’a Çifte Kalkınma Getirecek

Çorum’un demiryolu üretim merkezi haline gelmesinin, şehre ekonomik büyüme ve istihdam anlamında büyük katkı sağlayacağını belirten Milletvekili Ahlatcı, “Demiryolu ile birlikte Çorum ikinci bir kalkınma hamlesi yapacak. Trenimiz Çorum’dan geçeceği gibi, bu trenin parçalarını da Çorum üretecek. Çorumlunun yaptığını kimse yapamaz! Yerli ve milli üretim gücümüzü demiryolu sektöründe de göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

Sanayicilerin bu büyük fırsatı değerlendirmesi gerektiğini vurgulayan Ahlatcı, Çorum’un demiryolu sanayisinde söz sahibi olması için gerekli tüm adımların atılacağını belirterek yakında Çorum Sanayicileri ile bir değerlendirme toplantısı yapacağını söyledi.