TBMM Genel Kurulu’nda Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Çorum Milletvekillerine havaalanı konusunda seslenen Milletvekili Mehmet Tahtasız, bölge illerde bulunan havalimanının ihracatta Türkiye’de 13’ncüsü olan Çorum’da olmamasını eleştirdi.

Milletvekili Tahtasız ayrıca mevcutta kullanılan Merzifon Havalimanı’nın sefer sayılarının yeterli olmadığına da değindi.

CHP Çorum Milletvekili Tahtasız, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada şu görüşlere yer verdi: “ TBMM Genel Kurulu'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve AKP Çorum Milletvekillerine seslendim: Amasya'da var. Yozgat'ta var. Kastamonu'da var. Tokat'ta var. 7500 yıllık tarihi olan ihracatta bölgenin 1'ncisi, Türkiye 13'ncüsü Çorum'da havaalanı yok! Temeli 1998 yılında atılan Çorum Havaalanı'nın inşaatında inekler otluyor!

Çorumlu iş insanlarımız en yakın Amasya-Merzifon Havaalanını kullanıyor ancak onda da seferler yeterli değil. Amasya-Merzifon Havaalanı'ndan yaz kış İzmir seferleri olmalıdır. Yaz aylarında Antalya-Bodrum-Muğla uçuşları yapılmalıdır. Türk Hava Yolları Merzifon-İstanbul seferlerini haftada üç gün yapmalı ya da Sabiha Gökçen Havalimanı'na uçuş koymalıdır. Uçuş saatleri de Merzifon'dan İstanbul'a sabah saat 07.00'de, İstanbul'dan Merzifon'a saat 22.00'de olmalıdır.”

Editör: Haber Merkezi