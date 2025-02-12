Emekli Vali Orhan Öztürk, Çorum Valisi Ali Çalgan’ı ziyaret ederek kutladı.

Emekli Vali ve İskilip Eski Belediye Başkanı Orhan Öztürk beraberinde İskilip Seki Köyü Muhtarı Adem Öztürk ile birlikte Vali Çalgan’ı makamında ziyaret etti.

Çorum ile ilgili görüş alışverişinde bulunulan ziyarette emekli Vali Orhan Öztürk, Vali Ali Çalgan’ı kutlayarak görevinde başarı dileklerini de iletti.

Vali Çalgan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Orhan Öztürk ve Adem Öztürk’e teşekkür etti.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ