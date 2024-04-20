Meteoroloji Çorum’un da içinde bulunduğu 18 il için ‘sarı’ kod uyarısında bulunmuştu. Komşu il Çankırı’da fırtınada çifte minareli caminin bir minaresi yıkıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Meteoroloji'nin fırtına tahmininde bulunarak 'sarı' kodla uyardığı Çankırı'da şiddetli rüzgar ve yağış etkili oldu.

Çankırı'da etkili olan fırtınaya dayanamayan çifte minareli caminin bir minaresi yıkıldı. O anlar ise cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

Editör: HABER MERKEZİ