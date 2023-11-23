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Ankara’da bir kişi, gürültü yaptıklarını ileri sürdüğü üst komşularının evini tüfekle basarak, aynı aileden ikisi çocuk 5 kişiyi öldürdü. Öldürülen çiftin 4 yaşındaki zihinsel engelli çocuklarının ise olaydan sağ kurtulan tek kişi olduğu öğrenildi.

Olay, Sincan ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi Papatya Sokak’ta bir apartmanda meydana geldi. İddialara göre, Tahsin Ü. (72), sürekli gürültü çıkardıkları için tartıştığı üst komşularının evini pompalı tüfekle bastı. Tahsin Ü., evde bulunan Behiye Turgut (69), oğlu Hamdi Turgut (41) ve gelini Sunay Turgut (40) ile çiftin çocukları Mustafa Turgut (13) ve Ceyda Turgut’a (11) 9 el ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Behiye Turgut, Hamdi Turgut, Ceyda Turgut ve Mustafa Turgut’un olayda hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Sunay Turgut’un ise ambulansla hastaneye götürülürken yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Cinayeti işlediği apartmanın merdivenlerine oturan Tahsin Ü. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan, katledilen ailenin 4 yaşında zihinsel engelli bir çocuklarının daha olduğu, olaydan sağ kurtulduğu ve Çocuk Esirgeme Kurumu yurduna teslim edildiği belirtildi.

Turgut ailesinin Çorum'un Osmancık ilçesi Başpınar Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.