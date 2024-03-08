KA-DER Başkanı Bekir Şahin, her fırsatta kanser hastalığı ile ilgili önemli farkındalık faaliyetlerine ev sahipliği yaptıklarını belirterek bu kapsamda bugün ve yarın AHL Park AVM’de kolon kanseri balonu sergileyip, hastalığı tanıtıcı, teşhis ve tedavi yöntemleriyle ilgili bilgiler paylaşacaklarını vurguladı.

Tüm Çorumluları etkinliklerine davet eden Şahin şunları söyledi; “Mart ayının kolon kanseri farkındalık ayı olmasından dolayı AHL Park AVM zemin kat Mado önünde kolon kanserini anlatan balon açılısı olacak. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da kolon kanseri hakkında bilgi verilecektir. Tüm halkımızı bilgi alması için ve kolon kanserini anlatan balonu gezmeleri için etkinliğimize davet ediyoruz. Etkinliğimize sağladıkları destekten dolayı İl Sağlık Müdürlüğüne, AHL Park yönetimi ve çalışanlarına teşekkür ediyorum.”

Editör: HABER MERKEZİ