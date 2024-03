Birleşmiş Milletler’in resmi olarak 1977 yılında ‘Dünya Kadınlar Günü’ olarak 8 Mart tarihinin kabul edildiğini dile getiren Benli, cinsiyet eşitliği, kadınların siyasi ve sosyal yerinin geliştirilmesi için her yıl bu tarihte kadınların hatırlanmasının doğru olmadığını açıkladı.

“SORUNLAR BÜYÜYOR”

O zamandan bu zamana kadar büyüyen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün, odak noktasının kadına yönelik şiddet, iş yerinde eşitsizlik, mobbing, gelir adaletsizliği gibi konulara genişlediğini sözlerine ekleyen DEVA Partisi İl Başkanı Benli, kadının toplumdaki yerinin daha da güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

“KADINA YATIRIM YAPIN,

İLERLEMEYİ HIZLANDIRIN”

Birleşmiş Milletler’in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için bu yıl “Kadınlara yatırım yapın: İlerlemeyi hızlandırın” başlıklı tema belirlediğinin altını çizen Benli, bu temayla kadınların toplumdaki olumlu değişim ve ilerleme için oynadığı role ve önemine dikkat çekildiğini belirterek Türkiye’de bunun başarılamadığını ifade etti.

“GÜÇLÜ KADININ

ADRESİ DEVA’DIR”

Türkiye’de toplumda, siyasal hayatta, yönetimde, temsilde ve ailede kadının yerinin güçlendirilmesi gerektiğini de açıklayan Benli, bunun adresinin DEVA Partisi olduğunu söyledi.

“ENGELLİ VE ŞEHİTLERİMİZİN

ANNELERİNİN YANINDAYIZ”

DEVA Partisi olarak Türkiye’deki ailelerde kadının yerinin güçlendirilmesi, ekonomiye katkı sağlar hale gelebilmesi için desteklenmesi gerektiğini belirten Benli, zor şartlarda yaşayan engelli annelerinin, acılı şehit annelerinin her zaman yanında olduklarını kaydetti.

“CUMHURİYETİN VERDİĞİ

DEĞERLERİ YAŞATACAĞIZ”

Cumhuriyet ile birlikte birçok Avrupa ülkesinden önce Türkiye’de kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması ve Mustafa Kemal Atatürk’ün kadına verdiği değerin “Dünyada her şey kadının eseridir” sözleriyle perçinlemesinin değerini bilerek yaşatacaklarını kaydeden DEVA Partisi İl Başkanı Benli, siyasette yönetici bir kadın olarak tüm kadınların dünya kadınlar gününü kutladığını söyledi.

Editör: HABER MERKEZİ