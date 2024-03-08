Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın tarafından 41 projesinin tanıtımı için Devlet Tiyatro Salonu’nda düzenlenen proje tanıtım toplantısına da katılan Habip Aşgın daha sonra rahatsızlandı.

Rahatsızlığı nedeni ile Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan ve bir damarının tamamen tıkalı olması sebebi ile anjiyo olan Aşgın’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anjiyonun ardından tedbir amaçlı hastanede serviste tutulan Habip Aşgın’ın ileriki günlerde bir kez daha anjiyo olabileceği de öğrenildi.

ÇORUM HABER Aşgın ailesine geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar diler.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ