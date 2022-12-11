Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nin mevcut Vakıf Merkezi ve Cemevi yanında satın aldığı arsaya temelini attığı Kültür Merkezi inşaatının devam ettirilebilmesi için , Avrupa ülkelerinde destek arayışına girişildi.

Vakıf Başkanı Nurettin Aksoy, ilk olarak Almanya’nın Köln kentine gitti.

Burada, Avrupa Çorumlular Derneği Başkanı Selahattin Toprakçı ile birlikte düzenlenen toplantıda, Köln’de yaşayan Çorumlulara proje hakkında bilgi verildi.

Konuya ilişkin ÇORUM HABER’e bilgi ulaştıran Selahattin Toprakçı, projenin olumlu karşılandığını, toplantıya katılan her Çorumlu’nun, kendi yakın çevresinde çalışma sözü verdiğini bildirdi.

Nurettin Aksoy Dede, proje hakkında bilgi verirken, yapılacak tesisin yaşlı bakımevi, öğrenci yurdu, misafirhane, yemekhane, kadın ve gençlik kültür merkezi, sanat galerisi, kreş, resim-müzik, dikiş-nakış atölyeleri, halkoyunları ve spor salonları, açık havada anfi tiyatro gibi bölümlerden oluşacağını söyledi.

(Haber Merkezi)

